Unfallflucht vor Arztpraxis

Am Mittwochmorgen gegen 10.15 Uhr wurde vor einer Allgemeinarztpraxis in der Gemeinfelder Straße in Burgpreppach ein am Straßenrand geparkter silberner VW Golf angefahren. Dabei wurde der Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher, welcher in einem schwarzen Pkw unterwegs war, fuhr nach der Berührung mit dem geparkten Fahrzeug einfach weiter. Der Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und unter der Telefonnummer 09531/924-0 Angaben zum Fahrer bzw. zum Fahrzeug machen können.