Unfallflucht von Zeugen beobachtet

Beim Rückwärtsausparken stieß am Montag gegen 11.30 Uhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer gegen den hinteren linken Kotflügel eines in der Ortsstraße "Am Knock" geparkten weißen VW Golf. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs notiert. Als verantwortlicher Fahrzeugführer konnte ein 74-Jähriger aus dem Landkreis Bamberg ermittelt werden.