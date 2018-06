Unfallflucht von unbekanntem Unfallort

pol



Eine Fahrzeugbesitzerin meldete nachträglich einen Verkehrsunfall: Sie hatte er jetzt bemerkt, dass ihr silberner VW-Golf an der Fahrertür beschädigt wurde. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Die Geschädigte hatte ihren Pkw am Donnerstag, 14. Juni, zwischen 8.30 und 9.30 Uhr, auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Steubenstraße geparkt. Am folgenden Tag parkte sie zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hartmannstraße. Im übrigen Zeitraum stand das Fahrzeug auf einem Stellplatz vor dem Anwesen in der Pfalzstraße. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen , unter Tel.: 0971/714 90, zu melden.