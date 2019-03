Unfallflucht um 4 Uhr früh in Gräfenberg

Am Sonntagfrüh um 4 Uhr hat eine 53-Jährige vor ihrem Anwesen in der Pestalozzistraße in Gräfenberg Motorradlärm gehört. Sie kümmerte sich aber nicht darum. Am Morgen stellte sie fest, dass ihre Gartenmauer erheblich beschädigt war. Der unbekannte Motorradfahrer hatte sich unerkannt entfernt und einen Schaden in Höhe von 500 Euro hinterlassen. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.