Unfallflucht schnell aufgeklärt

In der Straße Am Hang in Höchstadt hat sich am Donnerstagmorgen gegen 4.50 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein zunächst unbekanntes Fahrzeug gegen die vordere rechte Ecke eines geparkten Autos gestoßen war. Zurück blieb ein Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro. Die Ermittlungen der Polizei Höchstadt führten letztendlich zum Erfolg: Als Unfallverursacher wurde eine 34-Jährige aus dem Landkreis ermittelt und angezeigt. pol