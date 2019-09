Unfallflucht: Schaden in 2,50 Metern Höhe

Die Polizei hofft in einem Fall von Unfallflucht auf Hinweise aus der Bevölkerung unter Tel.: 0971/714 90. In der Zeit von Donnerstag, 29.August, 17.30 Uhr, bis 30.8.,7.30 Uhr, touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine Hausecke in der Bachstraße 11. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Aufgrund der Tatsache, dass der Schaden in einer Höhe von etwa 2,50 Metern liegt, geht die Polizei davon aus, dass es sich beim verursachenden Fahrzeug um einen Lkw oder ähnliches gehandelt hat. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es könnte laut Polizei sein, dass der Fahrer die Berührung nicht bemerkt hat. Dennoch müssen Ermittlungen wegen Unfallflucht geführt werden. pol