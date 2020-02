Unfallflucht: Schaden am Heck

Eine böse Überraschung erlebte ein 23-Jähriger am Mittwochnachmittag. Er stellte einen Unfallschaden am Heck seines schwarzen Seat fest. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne den Geschädigten oder die Polizei zu benachrichtigen. Die Schadenszeit liegt zwischen Dienstag, 28. Januar, 15 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr. Als Unfallort kommen der Parkplatz an der TV-Halle am Sinntor oder die Buchstraße im Gewerbegebiet Buchrasen auf der Oberleichtersbacher Seite im

Bereich des Firmengeländes der Bad Brückenauer Mineralbrunnen infrage. Hinweise unter Tel.: 09741/6060. pol