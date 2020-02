Unfallflucht, Reh und Rempler

Zu vier Verkehrsunfällen, alle ohne Verletzte, wurden am Aschermittwoch die Streifen der Polizei Bad Brückenau gerufen. Neben einem eher harmlosen Wildunfall mit einem Reh zwischen Weißenbach und Roßbach, bei dem nur geringer Sachschaden entstand, gab es auch einen Fall von Unfallflucht, berichtet die Polizei in ihrer Pressemeldung.

Zwischen 9 und 9.15 Uhr kaufte die Fahrerin eines Nissan im Rhön-Center in Bad Brückenau ein und hatte ihr Fahrzeug vor dem Markt geparkt. Als sie zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie Kratzer am rechten hinteren Radlauf fest. Die Schadenshöhe dürfte bei circa 200 Euro liegen. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort und hatte auch keine Nachricht hinterlassen. Hinweise auf das Fahrzeug, das an dem Nissan rechts vom Eingang des Supermarktes hängen geblieben war, bitte an die Polizei Bad Brückenau, Tel.: 09741/6060.

Zu einem leichten Zusammenstoß eines Dacia mit einem VW Polo kam es gegen 10.30 Uhr an der Einmündung der Ernst-Putz-Straße in die Bahnhofstraße. Die Fahrerin des Dacia war von der Bahnhofstraße nach links in die Ernst-Putz-Straße abgebogen und hatte dabei nicht erkannt, dass der ihr entgegenkommende Polo dorthin abbog. Der Schaden hält sich mit ca. 500 Euro an jedem Auto in Grenzen.

Auf dem Beschäftigtenparkplatz der Sintermetall fuhr gegen 13.30 Uhr der Fahrer eines Autos rückwärts aus einer Parklücke heraus und übersah dabei einen dahinter fahrenden Pkw. Beim Crash entstand ein Schaden von 2000 Euro. pol