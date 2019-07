Ludwigsstadt vor 16 Stunden

Unfallflucht: Polizei vermutet weißen Pkw

Am Montagmittag parkte der Fahrer eines roten Nissan auf dem Parkplatz der Sparkasse in Ludwigsstadt. Als der Fahrer nach wenigen Minuten zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er eine Beschädigung an ...