Unfallflucht nach Spiegelklatscher

Ein Unfall im Begegnungsverkehr hat sich am Dienstag gegen 17.15 Uhr in der Klebheimer Straße in Niederlindach ereignet. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen fuhr eine 39-Jährige mit ihrem schwarzen Mercedes in Richtung Hannberg, als ihr ein anderes Fahrzeug entgegenkam und sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge berührten. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Herzogenaurach unter 09132/78090 entgegen.