Unfallflucht nach Spiegelklatscher

Als ein Mercedes-Fahrer am Donnerstag gegen 17.15 Uhr von Welkenbach in Richtung Herzogenaurach unterwegs war, kam ihm in einer Kurve im Begegnungsverkehr ein Fahrzeug derart nahe, dass beide zusammenstießen, wobei der Außenspiegel des Mercedes beschädigt wurde. Da sich der Unfallverursacher im Anschluss in Richtung Welkenbach entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, ermittelt die Polizei Herzogenaurach nun wegen Unfallflucht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 09132/78090 zu melden.