Unfallflucht nach Spiegelklatscher

Zwischen Gremsdorf und Buch hat sich am Samstagvormittag gegen 10.40 Uhr ein Unfall im Begegnungsverkehr ereignet. Ein in Richtung Gremsdorf fahrendes weißes Auto touchierte im Kurvenbereich kurz vor Gremsdorf einen entgegenkommenden weißen Ford Transit mit dem Außenspiegel. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Der Fahrer des Ford Transit wartete anschließend an der Unfallstelle vergeblich und meldete sich anschließend bei der Polizei Höchstadt, die um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09193/63940 bittet.