Unfallflucht nach Spiegelklatscher

Im Dörflaser Weg in Falkendorf ist es am Donnerstag gegen 16.30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Im Begegnungsverkehr stießen zwei Fahrzeuge mit den Spiegeln zusammen. Der Fahrer eines vermutlich weißen Lieferwagens oder Busses entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Personen, die den Unfall wahrgenommen haben oder der gesuchte Fahrer selbst werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09132/78090 mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach in Verbindung zu setzen.