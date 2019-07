Am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr fuhr ein Lkw von Weisendorf in Richtung Höchstadt. Am Ortsrand von Höchstadt kam ihm ein weißer Transporter entgegen. Die beiden Fahrzeuge berührten sich mit den linken Außenspiegeln, wobei mindestens einer zu Bruch ging, was einen Schaden von rund 300 Euro zur Folge hatte. Der weiße Transporter entfernte sich von der Unfallstelle, weshalb die Polizei Höchstadt um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09193/63940 bittet. pol