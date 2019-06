In der Straße Zum Flughafen in Herzogenaurach hat sich am Dienstagabend zwischen 20.50 und 23.20 Uhr eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmertouchierte vermutlich beim Vorbeifahren ein geparktes Auto und beschädigte dabei den linken Außenspiegel. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 in Verbindung zu setzen.