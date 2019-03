Unfallflucht nach "Spiegelklatscher"

Am Montag gegen 5.40 Uhr befuhr ein 23-jähriger Daimler-Fahrer die Heldritter Straße stadteinwärts, als ihm eine unbekannter Pkw entgegenkam. Dabei stießen die beiden Außenspiegel zusammen. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Spiegelgehäuse des unbekannten Pkws wurde am Unfallort gefunden. Am Pkw des 23-Jährigen entstand ein Schaden von circa 300 Euro. Fahnder haben die Ermittlungen aufgenommen.