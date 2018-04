Unfallflucht nach "Spiegelklatscher"

Am Mittwochmorgen ist es auf der Kreisstraße FO 27 zwischen Effeltrich und Pinzberg zu einem so genannten "Spiegelklatscher" im Begegnungsverkehr gekommen. Dabei hatte ein Zeuge, der hinter dem Verursacher fuhr, beobachtet, dass der silbergraue kleine Van mit Forchheimer Kennzeichen zuvor Schlangenlinien gefahren war. Am Außenspiegel der entgegenkommenden 54-jährigen BMW-Fahrerin entstand ein Sachschaden von 900 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Forchheim, Telefon 09191/7090-0.