Unfallflucht nach Parkrempler

Ein blauer Dacia Sandero wurde in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 11.20 Uhr, in der Hinteren Gasse in Hausen beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer streifte den geparkten Dacia einer 63-Jährigen und entfernte sich im Anschluss an den Unfall, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. Die Polizei Bad Kissingen bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter Tel.: 0971/714 90. pol