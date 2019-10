Bereits im Zeitraum von Samstag, 11 Uhr, bis Sonntag, 11.30 Uhr, ist es in der Konrad-Scheidler-Straße in Herzogenaurach zu einer Unfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ausparken aus einer gegenüberliegenden Parkbucht ein geparktes Auto. Der Ford wurde an der Fahrertür beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Herzogenaurach, Telefon 09132/78090, in Verbindung zu setzen.