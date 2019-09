Auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Gewerbepark Heßdorf hat sich am Donnerstag zwischen 8 und 8.45 Uhr eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das daneben geparkte Auto. Der schwarze Volvo wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt, so dass ein Schaden im vierstelligen Bereich entstand. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 in Verbindung zu setzen.