Vermutlich in der Zeit von 14.30 bis 14.45 Uhr am Dienstag fuhr ein unbekannter Pkw gegen die Fahrertür eines geparkten Kia. Den grauen Wagen hatte eine Neustadterin vor dem Bahnhof in Oeslau abgestellt. Der Unfallschaden beträgt etwa 1000 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen blauen Kleinwagen. Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Neustadt, Telefon 09568/94310, in Verbindung zu setzen. pin