Unfallflucht nach Parkremler

In der Kapellenstraße ist es am Donnerstagvormittag, gegen 10.25 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Skoda-Fahrer versuchte rückwärts einzuparken und schlug zu früh ein. Dadurch touchierte er einen geparkten VW und beschädigte diesen leicht. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund eines aufmerksamen Zeugen, welcher umgehend handelte, konnte vor Ort der flüchtige Unfallfahrer ermittelt werden. Der Unfallfahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen, so die Polizei. pol