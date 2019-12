Unfallflucht nach leerem Versprechen

Am Montagmittag haben aufmerksame Zeugen in Forchheim eine 58-jährige Renault-Fahrerin dabei beobacht, wie sie beim Ausparken auf einem Supermarktparkplatz in der Willy-Brandt-Allee gleich zwei Mal gegen ein geparktes Fahrzeug stieß. Sie wurde darauf angesprochen und gab an, den Geschädigten an der Information des Verbrauchermarktes ausrufen zu lassen, was sie jedoch nicht tat. Stattdessen entfernte sich die Frau unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den verursachten Schaden von circa 500 Euro zu kümmern.