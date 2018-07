Unfallflucht nach Kollision mit Minicar

pol



Alkohol und Drogen waren offenbar bei einem Unfall am Sonntagabend in der Nähe von Steinbach im Spiel. Auf ein auf der Staatsstraße 2447 (ehemals B 26) von Zeil in Richtung Ebelsbach fahrendes Microcar (45 km/h) fuhr ein BMW auf. Der Auto-Lenker setzte, nachdem er kurz angehalten hatte, seine Tour in Richtung Ebelsbach fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die beiden Insassen des "Highlanders" wurden durch den Aufprall leicht verletzt und ins Klinikum Bamberg gebracht. Am Fahrzeug entstand mittlerer Sachschaden. Da am Unfallort das Kennzeichen des BMW zurückgeblieben war, wurde der Halter bekannt. Eine Wohnungsüberprüfung verlief negativ. Eineinhalb Stunden später rief der Fahrzeughalter bei der Polizei in Haßfurt an und wollte sein Fahrzeug als gestohlen melden. Die weiteren Ermittlungen ergaben den Aufenthaltsort des Halters sowie seiner Mitfahrer. Sie standen unter Alkoholeinfluss und teilweise unter Drogen. Letztlich konnte auch mithilfe von Zeugenaussagen geklärt werden, wer gefahren war. Beim 37-jährigen Halter wurde ein Alkoholtest veranlasst, der gut 2,6 Promille ergab. Eine Blutentnahme folgte. Außerdem stellte sich heraus, dass der Unfallflüchtige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.