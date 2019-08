Unfallflucht nach hitzigem Wortwechsel

Die Polizei Ebermannstadt hat Ermittlungen wegen einer Unfallflucht in Weißenohe eingeleitet.Am Mittwochvormittag befuhr eine 38-jährige Frau mit ihrem Toyota die Weiherstraße. Ihr entgegen kam ein weißer Seat Ibiza. Beim Vorbeifahren stießen die linken Außenspiegel der beiden Fahrzeuge zusammen. Beide Fahrerinnen hielten an, stiegen aus und es kam zu einem hitzigen Wortwechsel mit der unbekannten Frau. Diese stieg im Anschluss in ihren Wagen ein und fuhr davon, ohne ihren Namen und ihre Adresse preiszugeben. Die 38-jährige Frau meldete den Vorfall der Polizei, da ihr Außenspiegel beschädigt war und sie einen Schaden in Höhe von 200 Euro geltend machte.