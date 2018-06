Unfallflucht nach dem Parken in Hausen

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist in Hausen in der Zeit von Donnerstag, 8.10 bis 12.15 Uhr, der blaue Opel Astra einer 34-Jährigen beschädigt worden. Sie hatte ihr Auto auf dem Parkplatz einer Bank in der Heroldsbacher Straße abgestellt und musste bei der Rückkehr zum Fahrzeug einen Schaden am linken Kotflügel und an der Seite feststellen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.