Unfallflucht nach Aufprall gegen Mauer

Die Polizei ermittelt im Falle einer Unfallflucht, die sich am Freitag in der Zeit von 17.30 bis 20.30 Uhr im "Grasgarten" ereignete. Dort wurde eine Grundstücksmauer angefahren. Ein Stück der Mauer brach heraus. Der Sachschaden beträgt etwa 400 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei unter Telefon 09191/70900.