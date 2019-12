Unfallflucht mit Unterstützung

Die Polizei Erlangen-Land ermittelt nach einer Unfallflucht am Dienstag in Heroldsberg. Am Abend fuhr ein 27-jähriger Heroldsberger mit seinem Audi auf dem Kalchreuther Weg ortsauswärts - nach Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit. Er wollte nach links in den Schleifweg einbiegen. Dabei fuhr er ein mobiles Verkehrszeichen um und blieb in der Baustelle hängen. Offensichtlich verständigte er Freunde, die mit zwei Autos anrückten. Ein BMW-Fahrer zückte sein Abschleppseil und zog den Unfallverursacher heraus. Gleich darauf entfernten sich die beiden Fahrzeuge von der Unfallstelle. Ein unbeteiligter Zeuge sprach die zwei Männer aus dem dritten Fahrzeug an und fragte, was nun mit dem angerichteten Schaden sei. Daraufhin bedrohte einer der beiden den Zeugen, falls er die Polizei verständigen würde. Der Zeuge entgegnete nur, dass er die Polizei bereits verständigt hatte. Schnell suchten auch diese Männer das Weite. Das Kennzeichen des Bergefahrzeuges konnte sich der Zeuge merken und per Notruf übermitteln. Das Unfallfahrzeug selbst fand die Streife dann auf einer Wiese an der Hauptstraße geparkt. Vom Fahrer fehlte allerdings jede Spur. Der Fahrer des Bergefahrzeuges konnte schließlich an seiner Adresse angetroffen werden. Er erklärte, dass er nur zufällig an die Unfallstelle seines Bekannten gekommen sei und nur habe helfen wollen. Der Unfallverursacher meldete sich am Mittwochmorgen telefonisch bei der Polizei und räumte den Sachverhalt ein. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen Unfallflucht ein Verfahren eingeleitet, ebenso gegen den Unfallfluchthelfer. Des weiteren laufen noch Ermittlungen wegen der Bedrohung des Zeugen. Der Unfallgesamtschaden beläuft sich auf etwa 2100 Euro. pol