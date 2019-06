In der Zeit von Mittwoch, 15 Uhr bis circa 20 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter in der Michael-Kotz-Straße in Forchheim das Auto einer 57-Jährigen beschädigt. Der graue Mercedes-Benz wurde hinten rechts und vorne links an der Stoßstange von einem anderen Fahrzeug touchiert. Es entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim erbeten unter Telefon-Nr. 09191/7090-0.