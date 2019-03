Unfallflucht konnte schnell geklärt werden

Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer stieß am Montagmorgen in Hallstadt gegen zwei Absperrpfosten in der Landsknechtstraße. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. An der Unfallstelle wurden verschiedene Fahrzeugteile sichergestellt. Mit deren Hilfe konnten die Ermittler als verantwortlichen Fahrzeugführer einen 27-Jährigen aus dem Landkreis Bamberg überführen.