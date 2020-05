Unfallflucht konnte rasch geklärt werden

Trotz Gegenverkehrs überholte am Samstag gegen 13.40 Uhr eine 30-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße zwischen Waizendorf und Obergreuth mit ihrem Mazda einen 66-Jährigen, der mit seinem schwarzen Daimler-Benz unterwegs war. Der Gegenverkehr, also eine 54-jährige Fahrzeugführerin mit einem Opel, musste in den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Sie blieb zum Glück unverletzt. Beim Einscheren während des Überholvorganges streifte die 30-jährige Mazda-Fahrerin den Pkw des 54-Jährigen an der linken Fahrzeugseite. Nach dem Unfall flüchtete die 30-Jährige in Richtung Bamberg. Ihr Kennzeichen war jedoch notiert worden, was dann zur Ermittlung der Flüchtigen führte. An beiden Autos war ein Gesamtschaden von etwa 10 000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Gegen die Unfallverursacherin wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht aufgenommen.