Unfallflucht konnte geklärt werden

Erfreuliche Nachrichten hatte die Bad Kissinger Polizeiinspektion in ihrem jüngsten Bericht zu vermelden: Ein Unfallflüchtiger konnte ermittelt werden. Bereits am Donnerstag, 19. September, gegen 18 Uhr, war ein bis dahin unbekannter Fahrzeugführer gegen ein Garagentor in der Pfalzstraße gestoßen. Wie die Polizei mitteilt, konnte aufgrund von Zeugenaussagen nun ein im Landkreis Bad Kissingen ansässiger Rentner als Unfallverursacher ermittelt werden. Er muss mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen. pol