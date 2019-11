Unfallflucht kann schnell geklärt werden

Im Baustellenbereich der A 70 in Höhe Stadelhofen kam am Donnerstagvormittag die 65-jährige Fahrerin eines Citroen zu weit nach links, überrollte eine Warnbake und schleifte diese bis auf den Standstreifen mit, bevor sie ihre Fahrt unbeirrt fortsetzte und einen Schaden von rund 300 Euro an der Warneinrichtung hinterließ. Da das Frontkennzeichen des Citroen an der Unfallstelle aufgefunden wurde, konnte die Flüchtige schnell ermittelt werden. Sie wird nun wegen Verkehrsunfallflucht angezeigt.