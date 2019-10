Unfallflucht kann schnell geklärt werden

Beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Memmelsdorfer Hauptstraße stieß am Montagvormittag ein zunächst unbekannter Autofahrer gegen einen geparkten silberfarbenen Hyundai Tacson. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Zeugen hatten den Vorfall jedoch beobachtet und sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs notiert. Als verantwortlicher Fahrzeugführer konnte zwischenzeitlich ein 81-Jähriger aus dem Landkreis Bamberg ermittelt werden.