Unfallflucht kann geklärt werden

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagvormittag um kurz nach 10 Uhr auf der Amtsgerichtskreuzung gekommen. Der Unfallverursacher, ein Autofahrer aus dem Nachbarlandkreis, kam aus der Salinenstraße und nahm einer Autofahrerin, die auf der Maxstraße unterwegs war, die Vorfahrt. Die beiden Autos stieß im Kreuzungsbereich zusammen. Anschließend fuhr der Autofahrer, der den Unfall verursacht hatte, auf der Maxstraße weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen konnten allerdings das Autokennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs nennen. Bei der Suche im Stadtgebiet wurde der beschädigte Pkw in der Hemmerichstraße geparkt gefunden. Der Fahrer konnte ermittelt werden, er meldete sich gegen 13 Uhr bei der Polizei. Auf ihn kommt ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht zu. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt geschätzt ungefähr 3000 Euro. pol