Unfallflucht ist schnell aufgeklärt

Ein zunächst unbekannter Autofahrer hat am Dienstag gegen 15.50 Uhr in der David-Schroen-Straße in Oberreichenbach mit seinem Fahrzeug einen Sichtschutzzaun beschädigt. Die verantwortliche Person entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um Weiteres zu kümmern. Vor Ort fand die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten. Dabei konnte das Verursacher-Fahrzeug auf ein Mercedes Cabrio festgelegt werden. An der Unfallörtlichkeit wurden zudem Fahrzeugteile in Form einer beschädigten Rückleuchte gefunden. Letztendlich konnte der Wagen des Verursachers in Oberreichenbach festgestellt werden. Es handelte sich, wie von Zeugen beschrieben, um ein Mercedes Cabrio. Auch das am Unfallort festgestellte Bruchstück passte eindeutig zum Schaden an der Heckleuchte. Den Verantwortlichen erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.