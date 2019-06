Unfallflucht ist geklärt

Am Freitag gegen 17.30 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Robert-Koch-Straße einen Unfall. Der Fahrer eines Opels rollte beim Ausfahren leicht rückwärts und auf den VW einer Frau aus Lichtenfels. Der Zeuge ließ die Geschädigte im Markt ausrufen und konnte gegenüber einer Polizeistreife das Kennzeichen des Verursachers angeben. Der Verursacher wurde aufgesucht, und er konnte glaubhaft angeben, dass er den Anstoß nicht bemerkt habe. An seinem Pkw sah man keinen Schaden, am VW wurde eine leichte Delle im Kunststoff der Stoßstange festgestellt. Der Schaden wird auf etwa 50 Euro beziffert. Eine Anzeige gegen den Unfallverursacher wird trotzdem erstellt.