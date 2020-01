Unfallflucht in Wimmelbach

In der Zeit von Sonntag, 5. Januar, bis Freitag hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Carport in der Straße Am Hochberg in Wimmelbach beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von circa 200 Euro zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 entgegen.