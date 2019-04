Unfallflucht in Walkersbrunn

In der Zeit vom 31. März bis zum Samstag ist in Walkersbrunn die Dachrinne einer Scheune durch ein größeres Fahrzeug angefahren worden. Dabei wurde ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro verursacht. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise an die Polizei Ebermannstadt.