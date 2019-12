Vestenbergsgreuth vor 17 Stunden

Unfallflucht in Vestenbergsgreuth

In der Dutendorfer Straße in Vestenbergsgreuth hat am Montag zwischen 6 und 16 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug einen geparkten VW Passat angefahren. An diesem wurde die linke Fahrzeugseite touchiert, wod...