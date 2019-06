Unfallflucht in Hiltpoltstein

Eine Unfallflucht hat sich am Dienstag in Hiltpoltstein ereignet. Am Nachmittag hatte eine 59-Jährige ihren schwarzen Audi Avant in der Schulstraße in der Nähe einer Gastwirtschaft geparkt. Als sie gegen 18.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass ihr Auto hinten links angefahren worden ist. Der Verursacher hatte sich bereits entfernt, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei Ebermannstadt hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09194/73880.