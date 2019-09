Die Polizei Ebermannstadt sucht ein unfallflüchtiges Fahrzeug, das am Donnerstag in der Zeit von 17.30 bis 18 Uhr in Geschwand den roten Mazda eines 55-Jährigen vor seinem Anwesen beschädigt hat. Die Stoßstange wurde vorne links angefahren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Ebermannstadt, Telefon 09194/73880, entgegen.