Unfallflucht in Forchheim

Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstag in Forchheim ereignet. Am Morgen stellte eine 41-Jährige ihren weißen Seat im Zeitraum von 10 bis 10.30 Uhr in der Nürnberger Straße 11a ab. Als sie zu dem am seitlichen Parkstreifen abgestellten Auto zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Schaden an der Stoßstange verursacht hatte. Wer einen entsprechenden Vorfall beobachten konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen. pol