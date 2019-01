Unfallflucht in Ebermannstadt

Die Polizeiinspektion Ebermannstadt hat Ermittlungen wegen einer Unfallflucht eingeleitet. Am Montagmorgen hatte eine 32-jährige Frau ihren schwarzen Audi A6 am Parkplatz im Bereich der Skaterbahn an der Wiesent abgestellt. Als sie nach ihrer Arbeit zu ihrem Fahrzeug gegen 13 Uhr zurückkam, bemerkte sie an der vorderen Stoßstange einen Schaden. Vermutlich hat ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken das Auto angefahren und ist ohne den Schaden zu melden weitergefahren. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.