Unfallflucht in Ebermannstadt

In der Breitenbacher Straße in Ebermannstadt ist ein geparkter schwarzer BMW von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt worden. Obwohl ein Schaden von circa 500 Euro entstanden ist, entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer hat am vergangenen Wochenende in der Zeit von Sonntagfrüh bis Montagmorgen etwas gesehen?, fragt die Polizei.