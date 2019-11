Unfallflucht in der Wassergasse

Am Dienstag hat sich in Forchheim eine Unfallflucht ereignet. Gegen 6.30 Uhr hatte ein 26-Jähriger sein Auto in der Wassergasse am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Gegen 13.30 Uhr wurde er von einem Kollegen auf eine Beschädigung an seinem schwarzen Audi A3 aufmerksam gemacht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte am Heckstoßfänger linksseitig einen Schaden von rund 500 Euro verursacht und sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort entfernt. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 erbeten.