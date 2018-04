Forchheim vor 19 Stunden

Unfallflucht in der Steinbühlstraße

In der Steinbühlstraße in Forchheim ist am Dienstag in der Zeit von 11.30 bis 15.15 Uhr ein schwarzer Alfa Romeo angefahren worden. Der Wagen stand dort in einer Parkreihe. Er wurde am Heck beschädigt...