Unfallflucht in der St.-Martin-Siedlung

Ein 41-jähriger Mann erstattete Anzeige bei der Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Er hatte seinen Pkw am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der St.-Martin-Siedlung abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt parkte neben ihm ein schwarzer Golf. Als der Anzeigenerstatter am Sonntagmorgen zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen Kratzer an der Beifahrerseite fest. Der Schaden am Pkw wird auf circa 1750 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei-Inspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/95200 entgegen. pol