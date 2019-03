Unfallflucht in der Parkbucht

Eine böse Überraschung erlebte am Dienstagnachmittag eine Frau, als sie zu ihrem Auto zurückkam. Wie die Polizei meldete, parkte die 40-Jährige am Dienstag, in der Zeit von 7.45 bis 13.45 Uhr, ihren silberfarbenen Seat Ibiza in der Unterhainstraße auf Höhe der Hausnummer 17 in einer Parkbucht. Bei der Rückkehr bemerkte die Frau einen frischen Unfallschaden an der Front des Pkw. Nach den Feststellungen der Polizei dürfte ein Auto mit Anhängerkupplung beim Rangieren gegen den Seat gestoßen sein. Der Fahrer entfernte sich jedoch, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion, Tel.: 09741/6060. pol