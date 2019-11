Unfallflucht in der Mühlenstraße

Ein ordnungsgemäß geparkter Pkw ist in der Mühlenstraße 28 durch das Parkmanöver eines Unbekannten beschädigt worden. Der graue Ford Focus des Geschädigten parkte von Sonntagnachmittag bis Montagmittag vor dem Anwesen in der Einbahnstraße am linken Fahrbahnrand. Der unbekannte Fahrzeuglenker beschädigte den geparkten Pkw an der vorderen Stoßstange und hinterließ einen Schaden von circa 300 Euro. Um Hinweise auf den Unfallflüchtigen bittet die Polizei in Neustadt.